Nuoto, la manifestazione si terrà sabato 31 agosto alle ore 11 al lido Pavarottii di Baia Flaminia. Challenge per atleti e amatori che cercano la sfida in mare

Nella sala rossa del Comune di Pesaro è stata presentata la manifestazione di nuoto in acque libere denominata "Nuoto d’amare Challenge", giunta alla sua terza edizione, organizzata da Michele Totaro, allenatore tecnico sportivo dell’Associazione dilettantistica Filosport e da Filomena Patella, presidente dell’Asd Filosport nell’ambito di Pesaro Challenge. La manifestazione si terrà sabato 31 agosto alle ore 11 presso il lido Pavarotti, a Baia Flaminia ed è aperta a tutti e tutte, anche persone con disabilità purché accompagnate, se necessario, dai 14 anni in poi.

"Per il carattere inclusivo della manifestazione – puntualizza Filomena Patella – abbiamo collaborato con Vanessa Cicchi, delegato regionale Marche Finp che ringraziamo molto". Poi Michele Totaro aggiunge: "La distanza da percorrere è di mezzo miglio e il circuito si svolgerà tutto all’interno dei frangiflutti. La sicurezza in mare sarà coordinata da Paolo Bratti, presidente dell’associazione di soccorso Nemo, con il supporto anche della società Canottieri Pesaro e del Circolo Velico Ardizio qui rappresentato dal suo presidente Giovanni De Martis. C’è ancora tempo per le iscrizioni, basta mandare una mail alla [email protected] oppure direttamente sul campo gara portando il tesserino che accerta l’affiliazione ad una federazione o ente di promozione sportiva".

La manifestazione "Nuoto d’amare Challenge" è patrocinata dal Cip Marche, dalla Uisp e dal Comune di Pesaro: "Un ringraziamento speciale – ha detto ancora Totaro – all’assessora Mila Della Dora. Oltre al carattere inclusivo che ha sempre caratterizzato questa manifestazione, un altro focus importante è quello della salvaguardia dei nostri mari e dell’ambiente in generale: per questo ringraziamo il nostro sostenitore, Raffaele Pagano dell’azienda Fly, che donerà bottiglie d’acqua in cartone riciclato e riciclabile per dissetare i partecipanti alla manifestazione, permettendoci di sostituire le classiche bottigliette di plastica che troppo spesso finiscono disperse soprattutto nei nostri mari. Altro sostenitore importante per noi è il Comitato Area Marina Protetta, il cui presidente Michele Belfiore, fin dalla prima edizione ci ha supportato per assicurare una manifestazione il più possibile sostenibile". Sono intervenuti alla conferenza stampa anche il presidente di Pesaro Challenge, Francesco Troiani, Maria Mencarini, presidente provinciale dell’Unione italiana Ciechi e l’atleta non vedente, Alessandro Ragni, uno dei partecipanti alla gara.

Luigi Diotalevi