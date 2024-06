Nutrita la comitiva forlivese in gara da oggi al 6 luglio a Salsomaggiore Terme. Scacchi, in 19 vanno in ‘campo’ ai Tricolori giovanili

Il Campionato italiano giovanile di scacchi è come il Derby di trotto per i cavalli: ricorre una volta l’anno ed è il clou della stagione, il momento in cui si stabiliscono le gerarchie di un’intera generazione. L’edizione 2024 si disputa da oggi al 6 luglio a Salsomaggiore Terme (Parma) e decreterà i nomi dei nuovi campioni d’Italia, assoluti e femminili, per ogni fascia d’età. Con oltre 1.300 iscritti è l’evento sportivo più partecipato d’Italia a livello giovanile.

Il Circolo scacchi forlivese, sotto la guida tecnica di Roberto Bartolozzi, sarà rappresentato da 19 tra bambini e ragazzi (foto). Ecco i loro nomi: Under 18 Elia Bergamaschi e Alessandro Folicaldi; U16 Matteo Benatti, Andrea Mengozzi e Alessandro Saletti; U14: Tommaso Crescentini, Gabriele Lugaresi e Francesco Saverio Valgimigli; U12: Simone Lega, Lorenzo Tellarini; U12 femminile Agata Agnoletti; U10 Mattia Bezercu, Mattia Circolari, Leonardo Lippi e Domenico Francesco Zanchini; U10 ‘rosa’ Francesca Fiorentini; U8 Luca Barchiesi; U8 femminile Adele Agnoletti ed Emma La Barba.

Il calendario è lo stesso per tutti e prevede 9 partite a tempo lungo da disputare nell’arco di una settimana. Per emergere occorre una forza di gioco e una determinazione fuori dal comune: basti pensare che in alcune categorie (U12, 14 e 16) ci sono oltre 200 iscritti. Due anni fa l’impresa riuscì a Lorenzo Tellarini, in Sicilia a Terrasini; Tellarini che per poco non si è ripetuto un anno fa in Friuli, a Tarvisio, chiudendo terzo. I presupposti per un torneo da protagonista ci sono anche quest’anno.

Tra gli altri, meritano una menzione Elia Bergamaschi, candidato maestro al suo ultimo campionato giovanile (a breve compirà infatti 18 anni) e la piccola Emma La Barba (2017), che ad aprile ha stravinto il titolo regionale: in una gara ristretta come l’Under 8 femminile (26 iscritte) potrebbe dire la sua.