Pallacanestro. La Sba al secondo ko consecutivo. I ragazzi di Fioravanti scivolano con il San Miniato

Prima sconfitta in casa e secondo ko consecutivo per la Bc Servizi Arezzo nella serie B interregionale di basket. Al Palasport "Mario D’Agata" passa la Etrusca San Miniato col punteggio finale di 59-74. Decisive la cattiveria agonistica e l’intensità difensiva degli ospiti nel secondo tempo, che hanno lasciato le briciole al quintetto aretino. La Scuola Basket Arezzo si è fatta preferire nei primi due quarti: a parte lo 0-5 iniziale per gli ospiti, i ragazzi di coach Fioravanti hanno chiuso il primo parziale avanti 22-19 e anche nel secondo hanno trovato la via del canestro con facilità fino al +9, massimo vantaggio all’interno della gara, ricucito in parte dai pisani prima della sirena dell’intervallo lungo che fissa il punteggio sul 38-33 per gli amaranto. Al rientro in campo, però, gli ospiti cambiano marcia passando in vantaggio con una tripla di Caglio a metà frazione (44-45). La Sba resta in scia pur avendo difficoltà in fase realizzativa e chiude il terzo quarto sotto di quattro lunghezze (50-54). Gli ospiti piazzano l’allungo a sei minuti dalla fine con un break di 12-0 che indirizza la sfida in modo decisivo. Il quintetto di Fioravanti prova a rientrare ma gli ospiti non concedono il minimo spazio e gestiscono il vantaggio portando a casa i due punti. La Sba comunque potrà subito cercare riscatto domani nel turno infrasettimanale, che propone la trasferta a Castelfiorentino con palla a due alle 21.

Luca Amorosi