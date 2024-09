Pallamano A Silver, il 21 settembre c’e’ il debutto. Il Romagna stavolta si vendica del Bologna United . Ortega: "Soddisfatto di come funziona il gruppo»

PALLAMANO ROMAGNA

23

BOLOGNA UNITED

17

PALLAMANO ROMAGNA: Maistrello, Pulli 1, Haj Frej, C. Mengoli 2, Guerrero, Garau, Folli 2, Dall’Aglio 2, Ceroni 2, Ariotti 1, G. Mengoli, Tondini 1, Rotaru 4, Ramondini 1, Stabellini 4, Zavagli 3. All. Ortega.

Dopo due sconfitte e un pari arriva il primo successo per la Pallamano Romagna nella replica del derby della via Emilia col Bologna United, team che milita nella stessa categoria degli arancioblù. Il punteggio di 23-17 non lascia adito a dubbi sulla superiorità dei padroni di casa che battono una delle formazioni accreditate al vertice della serie A Silver che inizierà sabato 21 settembre con la squadra allenata dal coach iberico Mariano Ortega in trasferta a Sassari come nella stagione passata. Ottima prestazione complessiva con una difesa già rodata e con percentuali notevoli per Mattia Zavagli, Folli, Dall’Aglio e Ceroni (100% al tiro), 80% per Rotaru, 50% per la coppia Ariotti e Stabellini. Meno inserito Gustavo Gabriel Guerrero. Prova magistrale tra i pali di Alessandro Maistrello, in apertura, con sette interventi su nove tentativi. Si difendono bene anche Samah Haj Frej, in difficoltà Pulli che segna un gol dalla propria porta.

"E’ stata la più positiva delle amichevoli – dice il vice coach Mattia Melis – non tanto per il risultato quanto per l’evidente amalgama. Anche se abbiamo nel roster tanti atleti locali, rispetto all’anno passato ci sono stati tanti cambi. Abbiamo fatto passi avanti anche in campo con il primo successo estivo, ma anche e soprattutto, abbiamo giocato bene. Contro Bologna i ragazzi hanno giocato in maniera più completa. Dobbiamo sistemare ancora delle piccole situazioni mentali. Sono felice perché tutto il lavoro che stiamo facendo in palestra sta venendo fuori in campo".

m.m.