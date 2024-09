Pallamano femminile: si gioca alle 17 al Pala Boschetto contro le campionesse in carica. Debutto per l’Ariosto, con la corazzata Brixen

Oggi pomeriggio al PalaBoschetto alle 17 si alza il sipario sulla prima giornata del campionato di serie A1 femminile. Gran debutto per l’Ariosto Securfox, che dopo una stagione di purgatorio nella serie inferiore ritorna a calcare il maggiore palcoscenico nazionale della pallamano italiana.

Esordio in grande stile la formazione ferrarese, che riceverà la visita a domicilio nientemeno che dalle campionesse in carica del Brixen SudTirol.

Autentica corazzata, la formazione altoatesina, fresca di tricolore sulla maglia, costituirà sicuramente un banco di prova decisamente impegnativo per l’Ariosto.

Non mancherà una certa dose di emozione per l’esordio, come ammette il nuovo allenatore delle ferraresi Lucas Vitale Alvarez.

"Si non lo nego – ammette il coach – c’è tanta attesa per questo esordio. Ci siamo preparati al meglio senza trascurare nessun aspetto.

Siamo una formazione completa e competitiva, composta da giocatrici con grandi doti, sia individuali che a livello tattico, ma soprattutto si è creato fra di noi immediatamente un bel gruppo.

Personalmente – conclude Lucas Vitale Alvarez – penso che affrontare subito alla prima giornata un’avversaria molto forte, sia una cosa per noi positiva, e sono certo, che anche per i nostri avversari, non sarà una sfida semplice.

Confido che il risultato della partita possa essere la sorpresa della giornata inaugurale della stagione".

Appuntamento quindi, per oggi alle 17 al PalaBoschetto, con ingresso gratuito e la certezza di poter assistere ad un bellissima sfida di serie A1 di pallamano femminile.

re. fe.