Pallamano, girone all’italiana con sei squadre: promosse le prime 2. Securfox, la corsa alla serie A1 passerà dalle finali di Chieti

La corsa alla serie A1 di pallamano femminile è giunta al rettilineo conclusivo. A partire da mercoledì 15 maggio, al centro tecnico federale di Chieti, la Securfox Ariosto Ferrara andrà a caccia di un pronto ritorno nella massima serie.

Saranno sei le contendenti in gara: Laugen, Chiaravalle, Securfox, Schenna, Leno e Aretusa.

Il regolamento prevede che si affrontino tra loro, in un gironcino all’italiana, tutte le sei contendenti. Al termine del calendario di incontri le prime due classificate saranno promosse nella massima serie.

"Siamo reduci da due gare diverse: una decisiva per l’accesso ai play off, nella quale la concentrazione è stata altissima – spiega il coach estense Francesco Ancona –, ed una ininfluente preceduta da giorni in cui abbiamo approfittato per mettere benzina nella gambe e in cui abbiamo dato spazio a tutte le giocatrici disponibili. Stiamo continuando a lavorare, oltre che sulla parte fisica, sull’aspetto tattico, sia di difesa che di attacco, a cui le ragazze si stanno pian piano abituando.

Siamo pronti per affrontare i playoff: l’ostacolo maggiore per tutti sarà giocare 5 gare in 5 giorni.

Nessuna squadra è abituata a giocare cosi tanto, ecco perchè la tenuta fisica e mentale sarà determinante per raggiungere l’obiettivo.

Ferrara è una bellissima città e ho trovato un ambiente molto piacevole e familiare in cui non ho fatto fatica ad ambientarmi".

Questo il calendario della formazione ferrarese.

Mercoledì 15 maggio, ore 17: Securfox Ariosto Ferrara vs Aretusa

Giovedì 16 maggio, ore 17: Laugen vs Securfox Ariosto Ferrara

Venerdì 17 maggio, ore 15: Securfox Ariosto Ferrara vs Schenna

Sabato 18 maggio, ore 19: Securfox Ariosto Ferrara vs Leno

Domenica 19 maggio, ore 12: Chiaravalle vs Securfox Ariosto Ferrara.