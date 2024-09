Pallamano, presentazione venerdì scorso al seminario di via Fabbri. Ferrara United toglie i veli. Sfilano prima squadra e giovanili

I giovani ‘Ferrara United’ protagonisti alla ‘prima’ di stagione. Si è tenuta nella serata di venerdì, al seminario di via Fabbri, la presentazione della società di pallamano ferrarese, che si appresta a ripartire con l’obbiettivo di essere protagonisti. Un momento di festa e cena sociale tra atleti e famiglie, presenti il presidente Simone Rossetti, l’assessore allo sport Francesco Carità e Stefania Puddu, anima e corpo dell’intero movimento giovanile Ferrara United. Una nuova stagione sportiva che parte da buoni propositi, partendo dalla crescita delle formazioni giovanili, bacino per il futuro della pallamano ferrarese. Un settore questo che conta 110 iscritti complessivi, che può contare su due formazioni nei campionati Under 14, una per la categoria under 16 e una under 18, mentre quest’anno la Ferrara United affronta la nuova sfida della A Bronze. Nel corso della serata il presidente Simone Rossetti e Stefania Puddu hanno consegnato all’assessore Francesco Carità una maglia del Ferrara United personalizzata con cognome e il numero tre.

"Sono davvero molto compiaciuto – ha spiegato l’assessore Francesco Carità – delle attività che porta avanti Ferrara United, con particolare attenzione al settore giovanile. Un movimento, quello della pallamano, molto sentito in città con tanti giovani che hanno una grande passione per questo sport". Tante l’allegria che ha accompagnato la serata, lo staff dirigenziale si è soffermato sugli obbiettivi di stagione, con l’attenzione verso la crescita dei propri giovani, inoltre ha aggiunto: "È stato un momento di festa e condivisione che ha riunito atleti, genitori, dirigenti e istituzioni. Grazie ancora a tutti per la vostra presenza e un ringraziamento speciale al nostro vice presidente Nicola Mantovani, ringraziamo l’assessore Carità per la sua presenza e vicinanza". La presentazione delle formazioni giovanili e prima squadra è stata seguita da un momento conviviale all’insegna dell’allegria e amicizia. Un fine settimana che ha visto anche la buona prestazione dei giovani della categoria Under14, che si sono contraddistinti nel torneo a Rubiera ‘Memorial Corradini’, dove era impegnata una delle due formazioni U14 Ferrara United.

Mario Tosatti