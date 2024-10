Pallanuoto A1 maschile, il via contro una corazzata. Mistrangelo: "Siamo pronti, daremo tutto». De Akker, l’ora del gran debutto. Alle 15 nella vasca della Pro Recco

Esordio in campionato per la De Akker. Dopo la parentesi di EuroCup, da oggi prende il via, con rinnovate ambizioni di alta classifica, il campionato della formazione bolognese. Alle 15 nella vasca del Lavagna, la formazione di Federico Mistrangelo è attesa dalla sfida con la corazzata Pro Recco. Dopo un’estate non facile dal punto di vista societario con un annunciato ridimensionamento, la formazione ligure è riuscita a mantenere gran parte della squadra della passata stagione a cominciare del blocco degli italiani che è poi anche il blocco portante del Settebello. Cocchi e compagni si troveranno quindi di fronte una squadra che parte, ancora una volta, come la grande favorita per la vittoria del tricolore, anche se l’altra grande, il Savona, proverà a strapparle il titolo.

Una prima, ma in generale un campionato quindi tutto da scoprire per la De Akker che punta, con una squadra radicalmente cambiata, ad una posizione di alta classifica cercando di confermare un posto che valga ancora la partecipazione ad una competizione internazionale anche nella prossima stagione.

"Abbiamo lavorato bene e ci sentiamo pronti – sottolinea coach Federico Mistrangelo –. Il giocare una partita così impegnativa sarà uno stimolo ulteriore per aiutarci a non avere cali, anche nel caso il punteggio dovesse essere ampio. Ho chiesto ai ragazzi di non mollare mai, fino all’ultimo secondo, voglio che sia una vero test match per la prima in casa della settimana successiva con Quinto. Dobbiamo vendere cara la pelle, sapendo della forza dei nostri avversari, ma senza mai arretrare. Solo con questa mentalità avremo la forza mentale per affrontare le partite alla nostra portata. Un peccato l’influenza che ci ha colpito in questi giorni, ma abbiamo un roster lungo e dovremo cercare di limitare l’eventuale assenza di Abramson". A livello di organico non al meglio Milakovic e in forse l’americano Abramson colpiti nei giorni scorsi da influenza. Direzione di gara di Pro Recco-De Akker affidata alla coppia Ricciotti e Braghini.

Le altre gare: Olympic Roma-Savona, Vis Nova Roma-Ortigia, Telimar Palermo-Onda Forte Roma, Trieste-Catania, Posillipo-Rari Nantes Florentia, Quinto-Brescia.

Filippo Mazzoni