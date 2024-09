Pallanuoto Euro Cup: i bolognesi battuti con onore dai detentori del trofeo, i croati dello Jug. De Akker all’altezza dei campioni

DE AKKER BOLOGNA

10

JUG

16

DE AKKER BOLOGNA: Valle, Abramson 2, Rouwenhorst, Bragantini 2, Lucci, Tringali 1, Gallo, Milakovich, Condemi 1, Luongo 4, Cocchi, Urbinati, Pederielli. All. Mistrangelo.

JUG: Popadic, Burdelez, Djerkovic, Jerkovic 2, Jokovic 2, Pavlic, Mozara 2, Cabanas Pegado 1, Krzic 2, Buric 1, Herceg 2, Zuvela 4, Jurisic. All. Kobescak.

Note: parziali 3-5, 2-3, 4-5, 1-3.

AIX EN PROVENCE (Francia)

Non basta una buona prestazione collettiva alla De Akker per battere, nella sua prima sfida del girone di qualificazione di Euro Cup, i campioni in carica dello Jug. Ad Aix en Provence i croati si sono imposti al termine di una sfida rimasta per altro in equilibrio per gran parte del match. Il poker messo a segno da Stefano Luongo non è bastato a evitare la sconfitta.

Oggi la formazione di Federico Mistrangelo è attesa da un doppio appuntamento. Al mattino Cocchi e compagni sono attesi alle 9.30 dalla decisiva sfida con il Panathinaikos. Contro i greci la De Akker si gioca a tutti gli effetti la conquista dei uno dei primi due posti del girone e quindi l’accesso al turno successivo. Questa sera alle 20 è in programma la seconda sfida di giornata il confronto con i tedeschi del Ludwisburg. Le altre sfide: Ludwisburg-Panathinaikos 4-18, Pays d’Aix-Jug 11-17.

Filippo Mazzoni