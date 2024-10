Pallanuoto, il presidente nazionale fin in visita allo sterlino incontra la numero uno gambardella. Barelli applaude la Rari Nantes: "Una realtà che vanta 80 anni e un roseo futuro»

Ottant’anni da festeggiare nel migliore dei modi. Si avvicina l’anniversario per la Rari Nantes, la società costituita nel 1946 e che vuole celebrare questo il traguardo nel migliore dei modi tra i risultati da ottenere in vasca e maquillage della piscina di casa dello Sterlino. A far visita all’impianto di via Murri il presidente della Fin, Paolo Barelli che accompagnato dalla responsabile settore relazioni esterne Laura Del Sette, ha osservato la struttura e salutato una rappresentanza di atleti, genitori e dirigenti.

"E’ un piacere essere qui in un impianto storico di una società rinomata nel mondo natatorio nazionale – dice Barelli –. I ragazzi devono essere fieri di far parte di questa realtà". Poi le parole sono andate verso coloro che guidano e hanno guidato la società. "Un plauso per il lavoro svolto e per quello che l’attende alla nuova presidente Rosa Gambardella, ma anche ai predecessori Andrea Lenzi e Roberto Dalle Nogare che possono dare ancora il loro contributo in esperienza e saggezza".

Barelli, testimonia la vicinanza ai bolognesi dopo le calamità dei giorni scorsi. "Questo era un appuntamento già fissato e che non ho voluto spostare, anche per portare la mia vicinanza, e quella della federazione, alle popolazioni colpite".

Infine le parole sul futuro della Rari. "L’entusiasmo che vedo è garanzia e patrimonio per il futuro, sono convinto che la Rari continuerà ad essere una società trainante".

Per la Rari parla la presidentessa Gambardella. "Ringrazio Barelli per le belle parole. Vogliamo cercare di dare continuità al lavoro fatto in questi anni da chi ci ha preceduto, cercheremo di rappresentare un punto di riferimento per i ragazzi, per la famiglia per la città. Gli 80 anni? Siamo una società che prende decisioni ponderate, programmando il futuro".

