Pallanuoto: in Europa i ragazzi di Mistrangelo pagano l’inizio choc. De Akker, non basta Luongo. Il Panathinaikos prende il largo

Panathinaikos Atene

11

De Akker Bologna

4

PANATHINAIKOS ATENE: Risticevic, Portokalis, Nikolaidis, Papanikolaou 3, Georgaras, Alvertis 2, Kourouvanis, Sgouridis 3, Chatzigoulas, Papasifakis 2, Agkortsas 1, Rasovic, Asvestis. All. Mazis.

DE AKKER BOLOGNA: Valle, Abramson, Rouwenhorst, Bragantini 1, Lucci, Gallo, Milakovich, Condemi, Luongo 2, Cocchi, Urbinati 1, Pederielli. All. Mistrangelo.

Arbitri: Stanojevic e Marquez.

Note: parziali 3-0, 4-1, 3-2, 1-1.

AIX EN PROVENCE (Francia)

Qualificazione appesa a un filo per la De Akker, che dopo aver esordito nel girone qualificazione di Euro Cup, in corso di svolgimento a Aix En Provence, con la sconfitta di venerdì con lo Jug, ieri è stata battuta, in quella che era la sfida decisiva per il secondo posto, per 11-4 dal Panathinaikos.

Il 6-0 di metà seconda frazione di gioco ha dato subito la sterzata al match a favore degli ellenici che hanno allungato nella terza frazione di gioco arrivando fino al +7 finale.

Miglior marcatore della De Akker ancora una volta Stefano Luongo autore di una doppietta, ma anche dell’errore su tiro di rigore che, ad avvio di sfida sul 2-0 a favore dei greci, ha avrebbe potuto riaprire il match.

Oggi la De Akker affronterà l’ultima sfida del girone eliminatorio i padroni di vasca del Pays d’Aix Natation alle 11.30. In base anche al risultato delle altre partite in programma, il confronto con i transalpini potrebbe, o meno, essere decisiva per il passaggio del turno di Edo Cocchi e compagni.

Filippo Mazzoni