Pallanuoto serie A1 - Vittoria dei biancorossi in trasferta a Roma. La Rari cavalca l’Onda. Con grinta e coraggio

ONDA FORTE ROMA

12

RARI NANTES FLORENTIA

13

ONDA FORTE ROMA: Piccionetti, Maffei M., Maffei F., Voncina, Faraglia 1, Barigelli Calcari, Bego 1, Gatto, Boezi 2, Moskov 7, Barillà, Borovcic Kurir 1, Rambaldo, Fabbri. All. Kis.

R.N. FLORENTIA: Cicali, Chemeri, Hofmeijer, C. Di Fulvio 1, De Mey 3, Calamai, Turchini 1, Cardoni, Sordini 5, Benvenuti, Bini 1, Mancini 2, Gioia, Bambi. All. Minetti.

Arbitri: Carmignani – Bianco.

Parziali: 5-5, 0-2, 4-3, 3-3.

Note – Sup.: Onda 5/9 + 4 rigori, Florentia 2/7.

La Rari Nantes Florentia continua a navigare in scioltezza col vento alle spalle. Dopo aver battuto una settimana a fa a Firenze la Roma Vis Nova pallanuoto, questa volta, nella terza giornata del campionato di serie A1, si prende il lusso di superare un’altra romana - la Onda Forte - in trasferta. Lo scarto con cui si è chiuso il match e il punteggio dei quattro tempi sembra far pensare a un incontro assai equilibrato ma in vasca la superiorità dei gigliati è stata continua, la Rari ha dato l’impressione di tenere sempre in pugno il risultato, non ha mai rischiato di perdere nonostante i quattro rigori contro, realizzati tutti da un superlativo Moskov, top scorer del match con 7 reti seguito a ruota dal fiorentino Sordini (5) che finora nelle tre gare di campionato ne ha già collezionate 11. Oltre a lui, capocannoniere di razza, già al top anche una stagione fa in A2, il settebello può contare su un attacco a raffica, con De Mey e Mancini finiti anche questa volta nel marcatore con 3 e 2 gol.

Per l’allenatore biancorosso Luca Minetti, al terzo risultato positivo in A1, è arrivato così anche il trentottesimo risultato utile consecutivo che lancia la squadra nelle zone alte della classifica. Ma lui, anche questa volta com’è suo costume, non esulta e non si esalta: sa tenere i piedi ben saldi a terra e vuole che anche i suoi giocatori lo facciano, occorre guadare sempre avanti ripartendo ogni volta da zero. Anche perché la prossima settimana alla Nannini di Bellariva arriverà il fortissimo Brescia, una delle candidate più autorevoli allo scudetto. E se finora sono state interrogazioni con buoni voti, quello sarà il primo esame vero Franco Morabito