Pallanuoto. Swim Project Codigoro. Debutto amaro in C

Debutto amaro nella prima gara del campionato di serie C, disputaTASI sabato scorso, per Swim Project di Codigoro nella piscina di Bolzano contro RN Trento. Al fischio di inizio aprono le marcature gli ospiti della Swim Project e si portano in vantaggio dopo 2’ di gioco con Drago, Trento risponde agli attacchi, ma i padroni di casa si portano sul 3-1 per chiudere il primo tempo sul 5-3. Il secondo tempo parte con un rigore e una superiorità numerica per i padroni di casa che allungano su Codigoro, Capitan Ferro e Marzolla riescono a limitare il punteggio e chiudono il secondo quarto col passivo di 9-5. Al cambio campo Swim Project accusa il passaggio di categoria, il ritmo e le marcature pesanti e strette si iniziano a far sentire, la stanchezza sulle gambe dei giocatori causano diverse palle perse e diversi contropiedi dando la possibilità a Trento di dilagare con un parziale sugli ultimi due tempi di 15-3, chiudendo la partita sul 24-8. Il tecnico Vecchiattini a fine gara commenta: "Giocare nel campionato di serie C è molto più difficile rispetto alla Promozione, ma abbiamo le capacità per affrontarlo.

I pochi allenamenti di questi ultimi due mesi non ci hanno aiutato, speriamo di ritornare presto ad allenarci nella piscina di Codigoro, ancora chiusa per lavori così da aumentare le nostre ore di allenamento in acqua". Sabato prossimo partita casalinga contro Pallanuoto Como alle 18 nella piscina di casa a Sant’Urbano di Padova, un’occasione per un pronto riscatto.

c. c.