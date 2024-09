Pattinaggio, la rassegna iridata è cominciata ieri in Romagna. World Skate Games, lo spettacolo a Rimini. Pari e Cavallini adesso pensano in grande

Non ci saranno, almeno in gara, due star del calibro di Rebecca Tarlazzi e Giada Luppi, che hanno dato addio al pattinaggio agonistico, ma da ieri Rimini ospita i World Skate Games e, al via, ci saranno tanti portacolori delle Due Torri. E’ il caso di Ludovica Pari, classe 2007, residente a Casalecchio e punto di forza dell’Up Calderara, che gareggerà insieme con il coetaneo Noah Cavallini, originario di Albinea (Reggio Emilia) e atleta della Tm Roller Academy.

Ludovica e Noah sono campioni italiani ed europei delle coppie artistico jeunesse 2023 e campioni europei nelle coppie artistico cadetti 2022. Pari e Cavallini hanno vinto sia nel 2022 sia nel 2023 la prima tappa di World Skate a Trieste. Tra i protagonisti del Talent Show di Novara, i due sono giunti secondi al trofeo Barbieri e d’argento agli italiani.

Gareggeranno il prossimo weekend: sono allenati da Nicola Trebbi e Annalisa Marelli, che sarebbe poi la mamma di Rebecca Tarlazzi. Ludovica pattina da quando aveva cinque anni. Ha iniziato per seguire al sorella, che si allena alla Masi di Casalecchio. Frequenta il liceo scientifico sportivo Sabin e frequenta un corso di acrobatica, senza dimenticare la sua passione per il video editing. Noah è iscritto al liceo sportivo di Reggio Emilia e si sta appassionando di anatomia. Per essere allenato da Annalisa Marelli ogni giorno fa un’ora di auto all’andata e una al ritorno. E’ appassionato di parkour, padel, playstation e carte.

In gara anche tanti ragazzi del Magic Roller di cui è direttore tecnico Morena Bassi. La storica società di Ozzano schiererà Francesca Pavolettoni, classe 2004 impegnata nel sincronizzato con il team Precision Skate.

Poi Andrea Zazzaroni (2006) vice campione del mondo nel 2023 e Sara Dinoi (2007), iridata in carica. E ancora Davide Benassi, Rebecca Fabbri (2008), Beatrice Rolfini (2009), Francesco Bisanti (2004) e Lenny Casari (2006).

"Ragazzi determinati nello sport e bravi studenti" racconta con orgoglio la presidente della società Mariacristina Blanzieri.