Pesca sportiva: trionfo sulla spiaggia di Termoli nelle categorie under 16 e 21. Pietro Dellachà e Leonardo Cesaralli campioni italiani di ’surf casting’

Sono Pietro Dellachà e Leonardo Cesaralli i nuovi campioni italiani, rispettivamente delle categorie under 16 e under 21, della pesca a surf casting (lancio sull’onda), una specialità che si pratica sulla spiaggia con canne capaci di lanciare a distanze considerevoli. I due atleti del Surf Casting Carrara si sono imposti a Termoli, nel Molise, al termine di tre giornate di gare. I due ragazzi carraresi hanno dominato la classifica generale fin dal primo giorno, non lasciandosi intimorire dalle condizioni meteo particolarmente avverse, e da un mare sempre mosso.

Tra gli under 16, Dellachà si impone con 7 penalità grazie ai piazzamenti 2-2-3 nei settori delle tre gare previste, con la cattura di 36 pesci totali; mentre tra gli under 21 Cesaralli vince con 8 penalità grazie ai piazzamenti 1-2-5 con 23 pesci catturati. Al 15° posto, invece, Simone Lozupone, il terzo atleta della società apuana in gara, già componente della Nazionale al mondiale di categoria 2023 in Olanda e ai prossimi Mondiali in Irlanda. Per lui 19 penalità con piazzamenti 5-8-6 e 20 pesci catturati. Come da regolamento, i vincitori delle rispettive categorie, faranno parte di diritto della Nazionale al prossimo campionato del mondo di surf casting giovani 2025 che si terrà in Spagna.

"Continua la positiva tradizione della scuola di pesca per giovani del Surf Casting Carrara, grazie all’impegno degli istruttori e della sezione provinciale Fipsas, che già negli anni passati ha registrato numerosi successi nei campionati italiani di categoria per giovani, oltre conquista di medaglie individuali e a livello di nazionale", scrive la società in una nota. Chi fosse interessato alla scuola di pesca può contattare gli istruttori alla mail [email protected] oppure [email protected].

Maurizio Munda