Podismo. Domenica 7 aprile appuntamento speciale con la corsa. C’è la Terza edizione della ‘Su e Giù per i Colli Senesi’

Siena si colora di biancoverde per la terza edizione di ‘Su e Giù per i Colli Senesi’. Domenica 7 aprile all’interno del campus della Polisportiva Mens Sana 1871 si terrà il grande evento che riunirà agonisti, amatori, grandi, piccini e amici a quattro zampe. Un’iniziativa adatta a qualsiasi persona e che avrà anche un risvolto solidale, in quanto il ricavato delle camminate e degli eventi riservati ai piccoli sarà devoluto all’Associazione Nasienasi Vip Siena ODV, che da anni, grazie ai clown delle corsie, si occupano di far sorridere i piccoli degenti delle Scotte. La terza edizione di Su e Giù per i Colli Senesi partirà domenica dalla Polisportiva per poi svolgersi su tutto il territorio, per un percorso immerso nella natura. Il primo evento riguarderà la corsa competitiva, con un itinerario di 12km e 500m e sarà valevole sia per il Campionato Provinciale Uisp che per il Circuito Tuscany e il campionato Corri nella Maremma. Il secondo evento, invece, sarà riservato agli amanti della camminata con un percorso di 5km al quale potranno partecipare anche gli amici a quattro zampe. Non mancherà l’evento dedicato ai piccoli corridori, a partire dai 6 anni, con una gara che si svolgerà all’interno del percorso natura della Polisportiva Mens Sana. Immancabili anche i 100 metri dell’Amicizia, la gara podistica insieme ai ragazzi diversamente abili che si svolgerà all’interno del parcheggio della Mens Sana. "Siamo orgogliosi – commenta Pietro Giannitti, direttore della sezione Runners – di presentare questa iniziativa volta all’inclusione e alla solidarietà". Per partecipare basterà inviare una mail, entro e non oltre venerdì a [email protected]; il costo della corsa competitiva sarà di 10 euro mentre tutti gli altri eventi avranno un costo di 5 euro. Per coloro che parteciperanno alla corsa competitiva sarà obbligatorio esibire il certificato medico agonistico. Sarà possibile iscriversi anche il giorno stesso della gara pagando un piccolo sovrapprezzo.