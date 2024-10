Podismo, la camminata di San Luca a Correggio premia i due allievi del campione. Lusuardi e Nestola al top. Garantisce Stefano Baldini

Spegne ben 40 candeline la camminata di San Luca a Correggio, gara che negli anni è riuscita a cambiare location ma anche a mantenere grandi numeri e ad unire i due movimenti podistici modenese e reggiano. Appuntamento importante che domenica ha visto insieme oltre 3mila partecipanti, fra 700 podisti amatoriali e 2.100 studenti delle scuole sui percorsi non competitivi con 300 ’runners’ sulla mezza maratona agonistica, distanza classica di 21,975 chilometri; numeri in aumento rispetto al 2023, cosa inusuale che conferma il buon lavoro ’bipartisan’ che la polisportiva Correggio compie da sempre a Modena e Reggio. Osservati speciali i giovani Fabio Lusuardi e Sara Nestola, atleti della Corradini allenati da Stefano Baldini, che hanno preso il via nella ’mezza’ dopo aver percorso 14 chilometri in allenamento, in modo da fare un ’lunghissimo’ in preparazione del prossimo esordio in maratona (forse Valencia a dicembre). E meglio non sarebbe potuta andare, in quanto entrambi hanno vinto la gara di Correggio (che lo stesso Baldini vinse, prma di dedicarsi alla maratona. Il primato di Fabio Lusuardi (classe 2001), primo nella gara maschile in 1h11’57", non è mai stato in discussione; grande però l’argento conquistato, come nel 2023, dal ben più esperto Emilio Mori da Campogalliano (classe 1979), oggi in gara con i colori della squadra di Correggio; il suo tempo è stato 1h13’13". Terzo sul traguardo, in rimonta, il triatleta Filippo Capitani (Modena Runners Club) con un ritardo di quasi 4’. In campo femminile vince Sara Nestola (anche lei classe 2001) col tempo di 1h16’37"; seconda Giulia Vettor (pol.Castelfranco) in 1h18’30", tempo che conferma il suo buon periodo di forma; terzo posto per Francesca Cocchi (Corradini), al suo rientro sulla distanza, staccata di 6’ dalla Vettor. Da segnalare anche il quarto posto dell’inossidabile Rosa Alfieri. Per quanto riguarda le società più numerose, dopo anni di dominio la pol. Cittanova cede il primato ad Avis Novellara, terza la pod.Madonnina, poi Atl.Cibeno e Guglia di Sassuolo.