Podismo La manifestazione dell’Uisp. ’Vivicittà’, belle prove per il Parco Apuane. In luce Nicola Vanni

Podi di categoria e piazzamenti per gli atleti del Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde Cetilar che hanno partecipato alla 40ª edizione (è nata nel 1984) del ’Vivicittà’, la manifestazione organizzata dall’Uisp nazionale e che, come tradizione, si è corsa in molte città italiane su percorsi compensati di 10 km. Aperta ad atleti professionisti e della domenica, ogni anno la corsa ha un tema: la pace, i diritti umani, l’ambiente, l’uguaglianza sociale, la solidarietà tra i popoli. Affinchè la libertà di correre non sia un privilegio di pochi. Nella corsa di La Spezia, vittoria assoluta per Nicola Vanni (nella foto) e buone prove per Davide Pruno (ottavo assoluto), Maurizio Folegnani e Giovanni Marra. Nella gara di Livorno, terzo posto assoluto per Andi Dibra, vittoria di categoria per Lorena Meroni (SF45) e Fabrizio Santi (SM70), secondo posto di categoria per Claudio Mazzola (SM70), terzo posto di categoria per Andrea Marsili (SM55) e buone prove per Dario Anaclerio, Mimmo Marino, Gabriele Fensi, Zivago Anchesi, Maurizio Pierotti, Lorenzo Checcacci, Giacomo Bruschi, Marco Mattei, Elena Genemisi, Fabio Belletti, Ludmillo Dal Lago, Flavia Cristianini, Claudio Landucci, Paola Lazzini, Arturo Sargenti e Maricica Lucaci. Infine, nella gara di Pescara, buona prova per Francesco D’Agostino (settimo assoluto).

ma.mu.