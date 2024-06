Podismo, successo della corsa a cui hanno partecipato anche appassionate in carrozzina. A Pantano vincono Ercoli e tre ragazze speciali

Sport e inclusione alla 13^ edizione della gara podistica in notturna "Stra...Pantano", che ha visto la presenza di Sofia, Elena e Giorgia, tre giovani ragazze su carrozzina da corsa affiancate da un colorato gruppo di spingitori facenti parte di varie società podistiche del nostro territorio. Le tre giovani hanno aperto la gara di 9 chilometri a Pantano. Ha vinto il carabiniere Marco Ercoli di Rio Salso di Tavullia in 31’20’’. Il portacolori del Gruppo Sportivo Lucchese ha preceduto nello spazio retrostante del Convento dei Padri Cappuccini, il combattivo pesarese Francesco Tornati (Avis Castel San Pietro), in 32’20’’, Tommaso Mansueto (Polizia Penitenziaria), in 32’25’’, Vincenzo Olivotti (Polizia Penitenziaria), in 32’34’’, e Francesco Arduini (Osteria dei Podisti), in 33’05’’. Al femminile, si è imposta la riminese Luana Leardini (Dinamo Running), in 35’59’’, su Chiara Mainardi (Avis Aido Urbino), in 38’01’’, Alessandra Rossi (Avis Aido Urbino), in 43’18’’, Marta Marini (Atletica Banca Pesaro), in 46’27’’, ed Eleonora Casadei (Atletica Banca Pesaro), in47’02’’. Ben cento runner giunti anche dalla vicina Romagna hanno dato vita alla competizione, organizzata egregiamente dal Comitato organizzatore della Festa "Pantano ‘85" in collaborazione con il Gruppo Podistico Lucrezia del dinamico presidente Bruno Toccacieli. Tra le società ha primeggiato il team dell’Avis Aido Urbino.

Leonardo Oliva