Possibile candidata a sfidante del titolo Wba dei pesi leggeri. Strappare il titolo alla Harper: ecco il prossimo sogno di Pamela

"Non so cosa farò ora. Mi aspetta il mio lavoro da infermiera". Pamela Malvina Noutcho Sawa non vuole scoprire le carte riguardo il suo futuro. O meglio forse non sa cosa l’aspetta, con la semplicità che l’ha sempre contraddistinta. D’altronde è sempre così al termine di una grande impresa. C’è chi pensa già a cosa verrà dopo e chi invece vuole godersi il momento.

Poi c’è lei che ha chiaro che il suo primo impegno sarà in corsia con i pazienti. Tutto ciò che accadrà in palestra o sul ring saranno decisi in un secondo momento o in accordo con chi si occupa della sua carriera. Da Mario Loreni della Promo Boxe Italia al maestro Alessandro Dané. Quest’ultimo, nell’euforia generale non ha esitato a lanciare una sfida importante: "Terri Harper ti aspettiamo nel 2025, ti devi confrontare con Pamela. E’ lei ora la pugile da battere. Ci vediamo in Inghilterra".

Un’affermazione importante, che Malvina non ha commentato, ma che potrebbe essere l’epilogo ragionevole da qui ad un anno: Harper detiene al momento il titolo Wba dei pesi leggeri, vinto a settembre ed è l’atleta del momento dopo aver conquistato 3 cinture in altrettante categorie.

Prima di lanciare la sfida internazionale però la boxeur della Bolognina potrebbe combattere nuovamente a Bologna, come anticipato da Mario Loreni che nella conferenza per lo spostamento al PalaDozza aveva annunciato di voler organizzare un’altra manifestazione in città vista la situazione. Quella potrebbe essere l’occasione per la difesa del titolo per poi iniziare a pensare all’assalto mondiale.

"Dovrò poi vedere cosa decideranno i miei procuratori e il mio allenatore. Mi piacerebbe fare un match internazionale" sottolinea Malvina.

Siamo certi che il futuro però sia già scritto, un passo alla volta.

g. s.