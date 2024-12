Promozione. Gli Squali strappano un pari. Ad Avenza un punto prezioso

SAN MARCO AVENZA

1

FORTE DEI MARMI

1

SAN MARCO AVENZA: Ricco, Lattanzi, Scremin, Conti, Benedini, Orlandi, Dell’Amico, Seghi, Raffi, Marabese, Barducci. (A disposizione: Faillli, Costi, M. Bonini, Bonuccelli, Lissoufi, Benassi, Guidi, Corbani). All. Marco Cenderelli.

FORTE DEI MARMI: Ceragioli, Gentile, Arcidiacono, Del Soldato, F. Sodini, Rocchiccioli, Tedeschi, Papi, Maggi, Seriani, N. Sodini. (A disposizione: Nocchi, Manfredi, Scaranna, Valori, Cardillo, Alberti, Tonacci, Carpentieri, Lossi). All. Luca Cagnoni.

Arbitro: Edoardo Pisaneschi di Pistoia (assistenti di linea Michele Napolano e Omar Abdulkadir Mohamed di Empoli).

Reti: 7’ pt Marabese (S), 28’ pt Maggi (F).

AVENZA – Con un gol di Maggi il Forte dei Marmi conquista un punto prezioso nella trasferta non certo lontana (era quasi un derby) ad Avenza contro una squadra che ancora non è riuscita a vincere davanti ai propri tifosi. Un pareggio che rende tutti felici e che serve a entrambe le squadre a muovere la classifica e a tenere a distanza le zone più a rischio.

I padroni di casa di Cenderelli si erano portati avanti in apertura di partita segnando subito al 7’ con Marabese, servito da Barducci. Gli apuani avrebbero anche raddoppiato con Dell’Amico, su assist di Scremin, ma la rete è stata annullata dall’arbitro fra le proteste dei locali. Al 28’ il Forte dei Marmi ha pareggiato sfruttando un’ingenuità della difesa avenzina con Maggi che ha potuto battere il giovanissimo Riccò (classe 2006) da distanza ravvicinata. Da segnalare che a metà tempo c’è stata anche l’espulsione dell’allenatore della compagine versiliese, Cagnoni, per proteste.

Il match si è placato nella ripresa con le due squadre che non si sono create più problemi reciprocamente, se si esclude il gol segnato dal Forte dei Marmi con Tedeschi ma annullato per fuorigioco. Anche in questo caso la decisione ha lasciato qualche dubbio.