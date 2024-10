Pugilato, evento sabato 26 ottobre a palazzo Albicini in corso Garibaldi. Forlì ospita ancora la Hall of Fame. Omaggio a quattro grandi (più uno)

È stata presentata ieri in municipio la sesta edizione della prestigiosa ‘Hall of Fame’ del pugilato italiano. Organizzata da Boxeringweb, in collaborazione con l’Edera Boxe e il patrocinio del Comune di Forlì, l’appuntamento è fissato per sabato della prossima settimana a palazzo Albicini, in corso Garibaldi 80, con la cena che avrà inizio alle 20.15. Flavio Dell’Amore, infaticabile organizzatore dell’evento e apprezzatissimo giornalista della ‘Noble Art’, ha illustrato la serata durante la quale sarà proiettato il filmato del più importante match a 50 anni del mondiale dei pesi massimi, nel quale Muhammad Ali ritornò in possesso della più importante corona della boxe sconfiggendo, per ko all’ottava ripresa, George Foreman il 30 ottobre 1974 a Kinshasa.

Quattro i personaggi che, quel giorno, avranno l’onore di entrare a far parte della ‘Casa della Gloria’. Il comitato organizzativo, per questa edizione, ha scelto i due campioni del mondo Giacobbe Fragomeni (massimi leggeri Wbc) e Giovanni De Carolis (supermedi Wba) e l’arbitro internazionale Massimo Barrovecchio, due volte miglior arbitro del mondo, che diresse 76 incontri validi per il titolo europeo e 53 per quello mondiale. Infine l’organizzatore Rodolfo Sabbatini: il premio, alla memoria, sarà ritirato dal figlio Roberto. Sarà ricordato anche l’ex campione italiano ed europeo dei pesi superleggeri Primo Bandini recentemente scomparso.

Madrina della serata, che presenzierà alle premiazioni, sarà Simona Galassi, grande campionessa di boxe, con tre cinture mondiali e tre titoli europei nel palmares, cresciuta calzando i guantoni dell’Edera: ha annunciato l’inaugurazione oggi alle ore 16, della palestra a Forlimpopoli intitolata al pioniere Vincenzo Barone, nella quale metterà a disposizione dei giovani la sua passione e la sua esperienza in un mondo che ha frequentato in una lunga e luminosa carriera.

Alla presentazione erano presenti la responsabile dell’ufficio sport del Comune Roberta Mercuriali, il presidente dell’Edera Franco Dall’Agata, il segretario Ivo Bassi, l’organizzatore Franco Massa e infine l’assessore allo sport Kevin Bravi, che ha confessato di essersi reso conto dei grandi valori del pugilato nelle serate ‘Boxe sotto le stelle’ organizzate in piazza Saffi. E ha ringraziato l’Edera (e in particolare Flavio Dell’Amore) per l’impegno a favore dello sport.

Per partecipare alla cena di gala occorre prenotarsi ai numeri 0543.550608 o 3391415615.

Franco Pardolesi