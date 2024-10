Rugby Con l’arrivo dell’autunno riprende l’attività della palla ovale. Gli Apuani tornano a scaldare i muscoli. La società ha programmi ambizioisi

Con l’arrivo della stagione autunnale è ripresa l’attività sportiva degli Apuani Rugby. In particolare la compagine Under 14 nero-fucsia, guidata dagli allenatori Batolla e Spadoni, ha fatto il proprio esordio stagionale nel turno di apertura del campionato di categoria. I giovani rugbisti apuani, insieme agli amici aquilotti dello Spezia Rugby, hanno disputato le prime partite del girone scontrandosi con Cus Genova e Province dell’ovest. Entrambi i match si sono svolti allo stadio Androne di Recco ed hanno visto un grande equilibrio in campo.

A farla da padrone come sempre sono state non tanto le mete in tuffo o gli efficaci placcaggi quanto il coraggio e la determinazione mostrati da questi ragazzi. Le “pecore nere“ non si sono risparmiate e al di là della sconfitta di misura maturata sul campo è piaciuta la loro voglia di non mollare mai neppure di un centimetro in ogni situazione di gioco. Con questi presupposti la compagine apuana potrà togliersi sicuramente delle soddisfazioni nell’arco di un campionato di cui ha dimostrato di essere all’altezza. Oltre all’Under 14 in questo periodo è prevista la ripartenza anche di tutta l’attività rugbistica concernente le categorie minori.

Chi fosse interessato a provare un’esperienza diversa con uno sport coinvolgente ed entusiasmante, caratterizzato da una grande correttezza, lo potrà fare gratuitamente contattando Davide (393 75.72.897) o Martina (348 32.75.460) che forniranno tutte le informazioni del caso.