Rugby. Il Giacobazzi atteso dal Brixia. Si alza il livello di difficoltà

Nuova tappa bresciana per il campionato del Giacobazzi Modena, che dopo essersi sbloccato con Piacenza è atteso oggi alle 14,30 a Ospitaletto dal Brixia Rugby, unica squadra ancora a punteggio pieno del girone 2 di Serie B.

Si alza il livello di difficoltà di fronte a una delle compagini più attrezzate del torneo. "Brixia ha tanta qualità ed esperienza – l’analisi di Enrico Michelini, capitano insieme a Marco Venturelli – è una squadra costruita per competere per l’alta classifica e giocare sul suo campo sarà un bel test per noi. Vogliamo recitare il ruolo dei guastafeste, provare a metterli in difficoltà sfruttando i nostri punti di forza. La squadra è in crescita, ma serve un ulteriore step per tornare da Brescia con un risultato positivo. Faremo la nostra partita, consapevoli che non possiamo permetterci gli errori e i cali di tensione delle prime due partite". Tornato in gruppo per l’inizio della stagione ufficiale, Michelini fotografa così il suo momento di forma e quello della squadra: "Non ho ancora gli 80’ – prosegue - ma sto piano piano recuperando dai problemi fisici. In questa stagione abbiamo cambiato tanto, a partire dalla guida tecnica, serve ancora un po’ di tempo per vedere il nuovo Modena. Il gruppo si è rinforzato, sono arrivati giovani di qualità e altri giocatori con più esperienza, tra questi Tomaso Bergonzini, un amico e un compagno di squadra con cui ho condiviso tutta la trafila nelle giovanili del Modena".

Le altre della 3^ giornata: Lyons-Sondrio, Bergamo-Colorno, Botticino-Bologna, Pieve-Rovato, Brixia-Giacobazzi Modena.

Classifica: Brixia 10, Bologna 9, Bergamo 6, Lyons, Botticino, Giacobazzi Modena, Pieve 5, Sondrio, Rovato 1, Colorno 0.