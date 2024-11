Rugby serie C. Essepigi Techfem a valanga contro l’Ascoli. Vittoria che vale il sorpasso sull’Anconitana

La Essepigi Techfem Fano Rugby si rialza prontamente dalla caduta nello scontro diretto di Ancona, anche se era preventivabile la vittoria sull’Amatori Ascoli alla luce della disparità di valori tra le due squadre. Il reale divario tra fanesi ed ascolani si è però potuto apprezzare solo nel secondo tempo della partita, valida per la quarta giornata del gruppo marchigiano di serie C1. I rossoblù hanno così allungato, aggiudicandosi col punteggio di 40-5 la loro prima gara casalinga stagionale dopo tre trasferte. Il risultato a favore dei ragazzi allenati da Andrea Nucci è stato determinato da una meta tecnica e da quelle a firma di Cristian Minutelli, Enrico Ciavaglia, Matteo Fulvi Ugolini, Kledian Beu e Stefano Rossolini, che ne ha trasformate quattro. In classifica la Essepigi Techfem è adesso seconda avendo effettuato il contro-sorpasso ai danni dell’Unione Rugbistica Anconitana, piegata 31-17 nel duello al vertice col Pesaro Rugby. "Avevamo una partita sulla carta facile da affrontare, ma abbiamo gestito male il primo tempo non mettendoci la giusta mentalità ed intensità – evidenzia lo stesso coach Nucci, affiancato in panchina dagli assistenti Michele Primavera ed Alessandro Gasparini –. Lo abbiamo comunque chiuso in vantaggio, però abbiamo un po’ faticato. Dopo il briefing dell’intervallo siamo poi entrati in campo per la ripresa con un altro piglio, ed abbiamo così cominciato a macinare il nostro gioco ed a segnare punti. Di questo dobbiamo far tesoro, anche perché nel prossimo turno ci attende la sfida con Pesaro"

b. t.