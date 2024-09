Sabato e domenica, con loro anche Bracciali, Galimberti e non solo. In campo per la Poti Pictures. I campioni del tennis al Giotto. Due giorni con Volandri e Storace

di Andrea Lorentini

AREZZO

I campioni della storia del tennis italiano eccezionalmente riuniti al Tennis Giotto. Sabato 28 e domenica 29 settembre, i campi del circolo aretino ospiteranno la quarta edizione del torneo internazionale "King of Clay - Tpa Open Tour" che proporrà due giornate di incontri di doppio disputate da coppie dove un giocatore professionista con un passato tra i primi cento nel ranking mondiale incrocerà la racchetta con un tennista amatore di alto livello. L’evento proporrà una vera e propria parata di stelle di questo sport con alcuni tennisti che in passato hanno anche indossato la maglia della nazionale in Coppa Davis, potendo vantare la presenza di Daniele Bracciali e Filippo Volandri, di Potito Storace e Giorgio Galimberti, di Stefano Pescosolido e Mosè Navarra, di Vincenzo Santopadre e Omar Camporese, di Robert Stéphane e Alessandro Motti.

Il tutto, animato da una finalità solidale: il ricavato della manifestazione, infatti, verrà devoluto alla Poti Pictures, la prima casa di produzione cinematografica sociale che dà spazio ad attori con disabilità intellettive e fisiche. Un momento particolarmente atteso del fine settimana sarà alle 18.30 del sabato quando il Tennis Giotto ospiterà anche la festa per la recente vittoria dei titoli italiani ottenuti nnella stessa giornata sia con la formazione under 14 maschile che con quella under 16 maschile.

La manifestazione prenderà il via domani alle 13.30 con il ritrovo dei tennisti, con i sorteggi delle coppie e con la successiva presentazione delle squadre, poi i dieci amatori disputeranno un totale di cinque partite al via dalle 15 dove cambieranno sempre il partner al loro fianco tra i professionisti presenti. Al termine delle due giornate verranno comunicati i giocatori capaci di ottenere i migliori risultati che si sfideranno nella finalissima, mentre la conclusione è prevista alle 13.30 di domenica con le premiazioni e con i saluti in vista della successiva edizione del "King of Clay".