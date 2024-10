Scambio sportivo internazionale. Team Reggio di nuovo in volo. Ventitré baby atleti in Sudafrica

Una nuova esperienza in terra africana per il Team Reggio, protagonista di un’opportunità di scambio sportivo internazionale: da oggi al 2 novembre sarà in Sudafrica per partecipare a una nuova edizione degli ’Or Tambo Soncini Social and Cohesion Games’. Un’esperienza organizzata dalla Fondazione per lo Sport e quest’anno supportata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Inernazionale. La delegazione è composta da 23 atleti-studenti tra i 14 e i 17 anni, più tecnici e accompagnatori per un totale di 32 persone. La kermesse si disputa dal 2017 e ha preso ispirazione dai Giochi del Tricolore reggiani.

Tra le società rappresentate la Reggiana Nuoto e la Self Atletica, presenti anche nell’edizione 2023. Non mancano le prime volte: due ragazze rappresenteranno il sodalizio dell’Olympia Nuoto Bibbiano, tre giovani protagonisti nella disciplina degli scacchi parteciperanno a una competizione a Johannesburg. Saranno presenti anche un giocatore di calcio della Fides e atleti del basket in forza all’US Reggio e Magic Basket Scandiano. Un’esperienza non soltanto sportiva. Qui i ragazzi conosceranno da vicino la Nazione Arcobaleno ripercorrendo i tratti più recenti della storia: tra le visite in programma quelle al museo dell’Apartheid, alla casa di Nelson Mandela e alla Corte Costituzionale, in precedenza una prigione nella quale sono stati rinchiusi Mandela e Gandhi.