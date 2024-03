Scherma: la squadra di spada dell’Ama Koala sale in Serie B1, mentre i maschi mantengono la A2. Promosse le ragazze della spada Le ragazze dell’Ama Koala conquistano la promozione in serie B1 agli italiani di scherma a Piacenza, mentre i ragazzi mantengono la A2. Successi e sconfitte determinano il cambiamento di categoria per entrambe le squadre.