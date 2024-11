SCHERMA STORICA: grande risultato per l’atleta carrarese che risale dalla terza alla prima posizione. Isabella Panzera in vetta alla classifica internazionale nella categoria Longsword

Isabella Panzera è in testa alla classifica internazionale di scherma storica. La campionessa apuana, atleta e istruttrice in forza al Club Scherma Apuano di Carrara, ha effettuato la scalata dalla terza alla prima posizione del ranking mondiale nella categoria Longsword (spada a due mani) femminile stilato da Hema Ratings, piattaforma internazionale per la registrazione e l’analisi dei risultati degli atleti di scherma storica sportiva di tutto il mondo. Questa classifica tiene conto dei risultati di oltre 250 competizioni in tutto il mondo con un database di oltre 200mila combattimenti totali, utilizzati per calcolare un ranking ponderato basato sul numero di vittorie e sulla costanza nella performance. La classifica, aggiornata a ottobre dopo l’ultima gara vinta da Isabella nella prima tappa del Campionato italiano Csen, a Como, l’ha vista scalzare l’americana Rashelle DeBolt e la polacca Joanna Koprowska che occupavano i primi due posti. Panzera, campionessa italiana in carica del circuito Csen di scherma storica sportiva categoria Longsword, raccoglie così l’ulteriore premio di due anni ininterrotti di podi e due campionati italiani Csen vinti. Una conferma, oltre che un’indicazione di rotta, che fornisce un importante feedback sul lungo lavoro di preparazione agonistica sostenuto dagli atleti della scherma storica apuana e dai maestri Davide Lazzaroni e Gabriele Favaretto, affiancati da un nutrito staff di preparatori atletici e specialisti operanti nel mondo dello sport. Si preparano adesso i prossimi appuntamenti agonistici con l’intenzione di portare nuovamente la scherma apuana anche nei circuiti di scherma storica sportiva esteri dopo aver già maturato alcune belle esperienze nel 2022 e nel 2023, con la partecipazione al trofeo ’Grand Challenge de Sabre’ di Parigi e la vittoria internazionale di Isabella nel ’Black Horns Cup’ di Kòrnik in Polonia.