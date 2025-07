Serie A1. Big Mat, niente impresa. Trionfa il Macerata

Il Bsc Big Mat Grosseto impatta la ‘serie’ con il Macerata. Dopo il successo nella prima gara, martedì sera allo stadio Jannella i marchigiani si sono imposti 6-2nel recupero dell’11° turno di campionato. La gara è stata equilibrata fino al 5° inning, quando 5 punti ospiti creano il solco che i maremmani non riescono a colmare. Inaspettato il crollo del lanciatore Scott Prins che fino a quel momento era stato perfetto. Lo 0-0 si sblocca nel 4° inning, con il vantaggio firmato dal doppio di Dudley Leonora e la risposta al cambio campo dal singolo di Isenia che fa correre a casa Alomà. Nella parte alta del 5° la squadra di Illuminati inizia con due singoli (Di Turi e Oldano) più il sacrificio di Noguera. La valida di Paolini e il triplo di Fabrizio fanno salire il punteggio sul 5-1 e costringono il manager Enrico Vecchi al cambio sul monte (Rodriguez per Prins). Dudley Leonora (2 su 4 con 2 Rbi) spinge il 6-1 con un doppio, poi Ericson Leonora è il terzo out. La partita vola fino all’8° con il Macerata che sale in cattedra (Moreno chiude alla grande 7 riprese), quando un triplo di Lopez accorcia per il Big Mat sul 6-2 all’8°, una legnata che permette ad Alomà (in base su valida) di correre a punto. Ma Rojas, rilievo del vincente Moreno, chiude poi l’inning e nel 9° non concede più nulla con un’eliminazione al volo e due strike out consecutivi. La classifica: Parma Clima .818 (18 vittorie - 4 sconfitte); San Marino .681 (15-7); Bologna e Macerata .545 (12-10); Nettuno 1945 .500 (11-11); Bbc Grosseto .364 (8-14); Big Mat Grosseto .318 (7-15); Reggio Emilia .227 (5-17).