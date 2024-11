Serie A1. Innocenti Follonica nella tana del Bassano

Trasferta dura quella di oggi alle 18 per l’Innocenti Follonica. La squadra di Silva sarà di scena a Bassano, una sfida che richiama antichi duelli e incroci tricolori. E quest’anno le squadre sono state costruite per dare l’assalto alla vetta. Il braccio di ferro vale il consolidamento del quinto posto con vista sulla quarta piazza: Bassano quinto a 13, Follonica sesto a 12 e Valdagno quarto a 14: pura bagarre. I biancazzurri arrivano a questo appuntamento con il morale alto dopo tre successi consecutivi, l’ultimo al Capannino contro il Giovinazzo. A Bassano poi ci sarà l’incrocio con Ale Bertolucci, ora tecnico dei giallorossi ma che al Capannino ha scritto pagine indelebile da giocatore degli "Immarcabili". Il Follonica sa che questa sfida può essere lo spartiacque decisivo per l’altissima classifica. Silva recupera anche Francesco Banini, infastidito da una brutta influenza e crede nel miglioramento di tutti i giocatori che stanno crescendo allenamento dopo allenamento. Ma occhio ai veneti: per la prima volta dall’inizio della stagione, il Bassano ha fatto una settimana di lavoro al completo. L’emergenza è finita, Pozzato, Riba e Barbieri non sono al top ma tutti almeno in condizioni accettabili. Silva schiererà la formazione migliore: Barozzi in porta (Maggi sarà il portiere di riserva). I giocatori di movimento saranno Max Thiel, Alessandro Franchi, Fernando Montigel, Federico e Marco Pagnini, Francesco e Davide Banini e Claudio Bracali. Un match dunque tutto da gustare. "Follonica è a tutti gli effetti una big del nostro torneo – avverte Ale Bertolucci – una squadra di gran spessore potenziata inoltre dagli innesti estivi di Franchi e Thiel. Sono profondi e di qualità. Sergio Silva ha le carte in regola per disturbare sino alla fine il Trissino favorito".