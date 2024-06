Tennistavolo Dirigenti, giocatori e appassionati si sono ritrovati a Colonnata. Apuania, una stagione stellare. Festa grande con premiazioni

Una serata di festa per una stagione stellare. Così l’Apuania Tennistavolo ha messo il sigillo a una annata che si potrebbe definire irripetibile, anche se la società è già al lavoro per cercare di fare ancora meglio. A Colonnata si sono ritrovati dirigenti, giocatori e appassionati, presenti anche il consigliere regionale Giacomo Bugliani, Emanuela Cordiviola della segreteria regionale della Toscana, il responsabile del settore tecnico della Fitet (la Federazione nazionale) Matteo Quarantelli, il presidente regionale Fitet Luca Pancani, il delegato provinciale Coni Vittorio Cucurnia, il giocatore più rappresentativo della squadra di A1 Mihai Bobocica. Per i gialloazzurri del presidente Guglielmo Bellotti e del ds Claudio Volpi quella appena terminata è stata una stagione da incorniciare a qualsiasi livello: dalla squadra di A1 sono arrivati scudetto, Coppa Italia e Supercoppa (ovvero tutto quello che poteva essere vinto a livello nazionale); la squadra di A2 femminile ha raggiunto i playoff; per le squadre impegnate nei campionati nazionali minori di B1, B2 e C1 sono arrivati tre secondi posti; mentre nei campionati regionali è arrivato un quinto posto nella C2 e due terzi posti nella D1 e nella D2.

Nel corso della serata sono stati premiati i giocatori Paolo Botti (D2), Nicola Bogazzi (C2), Matteo Garbini (D2), Leonardo Ruocco (D1), Masaaki Tachi (C2), Armando Zuanigh (C2, recentissimo campione regionale over 60), Giacomo Betti (D1), Edoardo Cremente (B2), Matteo Petriccioli (B2), Matilde Bellatalla (A2 femminile), Krisztina Nagy (A2 femminile), Arianna Ussi (D2), Mattia Menconi (under classe 2011), Pamela Bellari (A2 femminile, recente campionessa regionale di terza categoria), Mihai Bobocica (A1).

Maurizio Munda