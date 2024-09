Tennistavolo In Serie A1 inizio di campionato rinviato. Luci puntate sulla squadra femminile di A2. L’Apuania debutta a Bagnolo: "Competizione complicata»

Inizio di campionato rinviato per l’Apuania Tennistavolo che invece di debuttare oggi ai tavoli di Cagliari per la prima giornata della A1, lo farà il 5 ottobre con i mantovani del Bagnolo San Vito (che da calendario è la seconda giornata). A propendere per il rinvio richiesto dalla società carrarese, è stata la convocazione, da parte della federazione nazionale, del neo acquisto Matteo Mutti, che in questi giorni è impegnato in un torneo di prestigio in Cina. La gara di Cagliari sarà recuperata il 9 ottobre. Questa la formazione gialloazzurra tra riconferme e nuovi arrivi: Mihai Bobocica, Tomislav Pucar e Hampus Soderlund sono i riconfermati; Joao Monteiro, Viktor Brodd e Matteo Mutti sono i nuovi acquisti.

Sempre a Bagnolo San San Vito inizia anche l’avventura della squadra femminile nel campionato nazionale di A2, girone C, con il primo dei cinque concentramenti in calendario. La formazione carrarese incontrerà le genovesi dell’Athletic Club e le sarde del Muravera. Confermata la formazione della passata stagione (che non solo aveva raggiunto la salvezza, ma aveva partecipato anche ai play off) con le ungheresi Krisztina Nagy e Timea Csilla Peterman Varga, e le italiane Pamela Bellari e Matilde Bellatalla.

"E’ un campionato molto compicato – dice il ds gialloazzurro Claudio Volpi –. L’obiettivo della nostra squadra femminile è la salvezza, come nella passata stagione". La formula prevede per le prime due i playoff e per le ultime due i playout; salve invece la terza e la quarta classificata.