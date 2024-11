Tennistavolo - Serie nazionali e regionali. Un fine settimana agrodolce. Ma c’è il bel successo in "A2»

E’ stato un fine settimana dolce-amaro per il Tennistavolo Villaggio Lucca. Nella terza giornata di campionato a squadre in serie "A2" è arrivato un successo contro i partenopei del GG Teamwear Sant’Espedito Napoli, con un 4-1 firmato da Di Fiore (2), Ragni (1), Puppo e Mankowski. Vincendo, i rossoneri si sono piazzati nella prima posizione della classifica, a pari punti con il TT Muravera, prossimo avversario nella quarta giornata.

Il campionato è solo agli inizi, ma la società del presidente Frediani non poteva sperare in una partenza migliore, vista la prima esperienza in assoluto di una squadra lucchese in serie "A2". Sono, invece, arrivate due sconfitte nelle serie nazionali per la "B1" e la "C1".

Nel girone "C" della "B1" Lucca perde 2-5 contro Cascina, mentre, nel girone "I" della serie "C1", ancora con un risultato di 2-5, il Villaggio cede all’Apuania Carrara.

Nelle serie regionali i rossoneri hanno conquistato delle belle vittorie. Nella serie "D1-A" vincono di misura 5-4 contro l’ACSI Pisa, grazie a Ciacchini (2), Abballe (2) e Ricci; nella "D2-A", con un netto 6-1, superano il TCE Progeco Next di Rosignano, grazie ai due punti di Ercolini e Riccomini, al punto singolo di Simi e al punto conquistato nel doppio dalla coppia Ercolini-Riccomini.

Un bilancio negativo, purtroppo, arriva dalla "C2-B", dove Lucca perde 5-3 contro il Pistoia Virtus; dalla "D2-B", con la sconfitta netta per 6-1 con il DLF Viareggio; e in "D2-C", dove entrambe le squadre escono sconfitte dai campi dei relativi avversari: il Lucca "C" perde 2-5 contro la Polisportiva Casa Culturale "A" e Lucca "D" cede 4-3 al Ciatt Prato.

Al. Lomb.