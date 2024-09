Tiro a segno nazionale: quattro ori, due argenti e cinque bronzi. Pioggia di medaglie per Carrara alla finale dei campionati italiani

Pioggia di medaglie per la sezione carrarese del Tiro a segno nazionale che, a Bologna, ha partecipato alla finale dei campionati italiani. Quattro ori, due argenti e cinque bronzi sono il bottino dei tiratori carraresi Alessio Arrighi, Luca Arrighi, Antonio Guadagni, Filippo Paolini, Sabrina Quattricchi, Sonia Ravenna, Lorenzo Tobia Ricci, Tommaso Shita e Luca Tedeschi. "Nonostante siamo stati penalizzati nel regolare svolgimento degli allenamenti a causa di lavori straordinari del sito gestito dalla Marina Militare che durano da oltre un anno, i nostri ragazzi sono riusciti ugualmente in un’impresa eccezionale", scrive in una nota la società del presidente Luciano Iardella. Alla finale nazionale erano ammessi nove atleti in rappresentanza di cinque squadre.

Queste le medaglie individuali (tra parentesi la medaglia, la categoria di appartenenza e i punti realizzati). Pistola standard 25 metri: Alessio Arrighi (bronzo, junior 2, punti 541), Luca Arrighi (bronzo, junior 1, punti 555). Pistola libera 50 metri: Luca Arrighi (bronzo, junior 1, punti 527). Pistola automatica 25 metri: Luca Arrighi (argento, junior 1, punti 570), Sabrina Quattrocchi (bronzo junior donne, punti 492), Sonia Ravenna (bronzo, donne, punti 475). Queste le medaglie di squadra. Pistola libera 50 metri: oro con punti 1.532 (Luca Arrighi punti 527, Alessio Arrighi 504, Lorenzo Ricci 501) davanti a Napoli e Parma. Pistola sportiva 25 metri: oro con punti 1.669 (Luca Arrighi 570, Lorenzo Ricci 551, Alessio Arrighi 548) davanti a Bari e Jesi. Pistola standard 25 metri: oro con punti 1.630 (Luca Arrighi 555, Alessio Arrighi 541, Antonio Guadagni 534) davanti a Bari e Napoli. Pistola automatica 25 metri: oro con punti 1.589 (Luca Arrighi 570, Alessio Arrighi 531, Lorenzo Ricci 488) davanti a Napoli e Bari. Pistola aria compressa 10 metri: argento con punti 1.679 (Filippo Paolini 564, Luca Arrighi 561, Alessio Arrighi 554) ad un solo punto da Bari con punti 1.680 e davanti Pescara, Napoli e Bari.

Maurizio Munda