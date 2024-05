Titolo italiano uisp di rulletto. La Polisportiva Serralta batte tutti gli avversari in due intense giornate di gare

La Polisportiva Serralta di San Severino ha vinto il titolo italiano Uisp, a squadre, nella specialità "rulletto" che rispetto alla ruzzola è più grande e più pesante. La competizione si è svolta ad Apiro e ha visto sfidarsi quattordici formazioni.

Nella categoria A gli atleti del Serralta hanno trionfato dopo due lunghe giornate di gara che hanno portato i gialloblù fino alla finale a otto: in pratica un girone unico con partite contro tutti i rivali, al termine del quale si sono aggiudicati la coppa in palio. I cinque vincitori sono Bruno Angelucci (Cingoli), Cristiano Beni (San Severino), Marco Rossolini (Matelica), Roberto Sartini (Ostra Vetere) e l’inossidabile Oriano Orsini (San Severino) che è anche il capitano della squadra.

Adesso, festeggiato giustamente l’ennesimo successo, per la Polisportiva Serralta è già tempo di pensare al prossimo importante appuntamento agonistico. Si torna a parlare di ruzzola con il Campionato italiano a squadre. È Montecavallo ad organizzare l’importante appuntamento e teatro delle sfide sarà la strada di Fiordimonte. Sono in programma due fine settimana di gare: sabato e domenica, per qualifiche e semifinali, l’8 e il 9 giugno sono in programma le finali che assegneranno l’ambito titolo tricolore.

m. g.