Torneo con le nazionali over 38: da venerdì 20 settembre scenderà in pista l’Italia e non solo. Le stelle dell’hockey attese in via Ribolle

Si svolgerà nel prossimo weekend, da venerdì 20 a domenica 22 settembre il torneo internazionale di hockey ‘European veterans tournament Mihwa’: al pattinodromo comunale di via Ribolle parteciperanno le selezioni nazionali over 38 di Slovenia, Repubblica Ceca, Gran Bretagna e Italia. Ex giocatori professionisti di alto livello che animeranno l’impianto cittadino in un weekend che vedrà anche un All star team e il coinvolgimento delle giovanili della Libertas Forlì hockey. In più spettacoli e divertimento, con un collegamento diretto con i Mondiali di Roccaraso, i World skate games in Abruzzo.

Fra l’altro nella prossima stagione la prima squadra di hockey forlivese festeggerà il ritorno in serie A, in un campionato di 10 squadre, con primo appuntamento casalingo sabato 5 ottobre contro Trieste. "Vivremo una stagione importante – spiega Mirco Valgiusti, uno dei consiglieri della società – e giocheremo con un gruppo molto giovane, con il nuovo allenatore Fabio Rigoni di Asiago che guiderà i ragazzi in questa avventura. Il nostro obiettivo è quello di usare il traino del campionato per dare visibilità all’hockey, avvicinare la città alla squadra, valorizzando il vivaio".

La società disputa infatti già i tornei regionali Under 10, 12, 14 e 16 e in autunno parteciperà anche al campionato Under 20. "Abbiamo il privilegio di avere uno dei pochi pattinodromi in Italia – afferma il gestore Paride Maretti – e continueremo a lavorare con le società e i ragazzi per fare crescere questo sport". "L’evento porterà in città almeno 450 persone che utilizzeranno le strutture recettive, creando un indotto significativo – precisa l’assessore allo sport Kevin Bravi, nella foto con gli organizzatori –. Complimenti all’hockey per il ritorno in serie A".

Gianni Bonali