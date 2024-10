Triathlon, le prestazioni dei cussini in Portogallo e a San Benedetto. Scabbia sesta nell’Ironman. E Luca Lunghi sfiora il podio

Dopo l’esperienza unica dei mondiali 2023 alle Hawaii, Roberta Scabbia trova le energie e la motivazione per competere tra le migliori anche nell’Ironman di Cascais in Portogallo, una delle gare più difficili del circuito internazionale. L’atleta cussina parte molto bene nella prima frazione di nuoto lunga 3,8km, non facendosi intimorire dalle fredde acque oceaniche e presentandosi in ottima posizione al T1 (cambio nuoto-bici). La frazione sui pedali di 180km è caratterizzata da un percorso collinare con quasi 1600mt di elevazione e tratti tecnicamente impegnativi e pericolosi; anche in bici Roberta si dimostra triatleta di grande esperienza e capacità, giungendo al T2 (cambio bici-corsa) in poco più di 6 ore ad una media di quasi 30km/h. La parte più dura della gara, la maratona della terza frazione, è affrontata dall’atleta giallonera con grande determinazione nel tentativo di recuperare la distanza dalle prime della sua categoria e conquistare ancora una volta un gradino del podio. La “remuntada” sfortunatamente non riesce fino in fondo e Roberta deve arrendersi, seppur distanziata di poco, alla forza straordinaria delle agguerrite avversarie di giornata. Il tempo finale di 11h44’23” le vale comunque il 6° posto nella categoria M3 e il 48° nella classifica generale femminile, un risultato che sarebbe un vanto per la maggior parte dei triatleti ma che per la cussina, campionessa di livello assoluto, significa voglia di rivalsa già dalla prossima stagione che certamente la vedrà protagonista non soltanto sulla lunga distanza.

In campo nazionale è Luca Lunghi a rappresentare il Cus Ferrara Triathlon nella finale del circuito IPS - Italian Paratriathlon Series a San Benedetto del Tronto.

La gara, disputata sulla distanza sprint, ha visto l’atleta cussino compiere un’ottima prima frazione nelle acque agitate dell’Adriatico; molto buone anche la frazione no-draft in bici e quella multilap di corsa, con Lunghi impegnato a giocarsi il podio con i migliori della propria categoria. Il tempo al traguardo di 1h19’15” gli consegna il 5° posto tra i pari età e una prestigiosa 4^ posizione nella classifica nazionale, raggiunta grazie anche alla partecipazione a tutte le sei tappe del circuito.