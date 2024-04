Vivicittà, festa per 800 partecipanti. Successo della ferrarese Mangolini

Il bresciano Angilella e la ferrarese Mangolini vincono il Vivicittà. In una calda domenica primaverile si è svolto, in piazza XXIV maggio, l’evento podistico nazionale giunto alla quarantesima edizione, che ha richiamato 800 partecipanti. In mattinata l’apertura del villaggio delle associazioni con il taglio del nastro alla presenza dell’assessore ai servizi sociali, Cristina Coletti e la presidente Uisp Ferrara, Eleonora Banzi. Le prime gare a partire sono state quelle giovanili sulle due distanze dei 500 e 1500 metri.

Alla partenza della gara competitiva (10km) e camminata (5km) l’esibizione degli sbandieratori e musici della Contrada di San Giacomo, poi il saluto dell’assessore allo sport Andrea Maggi.

Al via anche la camminata con gli amici a quattro zampe, prima edizione, in collaborazione con la Lega del Cane Ferrara. Il percorso della competitiva e non competitiva ha attraversato le vie del centro. Un’altra novità è stata la presenza della musica lungo il percorso, con gli artisti Jacopo Bonora al pianoforte della scuola amici della musica ‘Frescobaldi’ di Ferrara e Maurizio Caravita, voce e chitarra, della ‘Solaris’ di Argenta. La cronaca della gara, ha visto fin da subito un testa a testa tra Davide Angilella e Federico Valandro, con il primo che avrà la meglio.

Tra le donne gara dominata dall’atleta basso ferrarese Caterina Mangolini. A seguire, prima delle premiazioni degli assoluti e di categoria delle gare giovanili ed adulti, Alessandro Balboni assessore all’ambiente ha consegnato una targa all’associazione di Legambiente, per l’attività di plogging raccogliendo rifiuti lungo il percorso. Le premiazioni finali con le categorie giovanili e poi gli assoluti adulti. Sul podio femminile Caterina Mangolini (Atletica Delta Ferrarese) 38.44, Ilaria Baraldi (Atletica Copparo) 39.06 e Silvia Vecellio in 39.16.

Tra gli uomini primo Davide Angilella (Atletica Franciacorta Oxiburn) 33.09, Federico Valandro (Quadrilatero) 33.34 e Dario Berveglieri (Atletica Estense) 34.43.

La classifica delle società più numerose vede prima Corriferrara, seguono Quadrilatero e Faro Formignana.

Mario Tosatti