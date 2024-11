Volley serie B maschile. Incredibile Querzoli: ad Assisi vince la terza trasferta di fila al tie break

Il tie break sorride ancora una volta alla Querzoli. Prova di carattere di Forlì, che espugna anche Assisi (25-21, 22-25, 25-21, 22-25, 15-17), al termine di una battaglia senza quartiere durata 2 ore e 17 minuti, coglie la terza vittoria consecutiva in trasferta e prosegue imbattuta la propria marcia in campionato. Mastica amaro, di contro, la Sir, che ha sciupato un match-point e alla quale non è bastato un Pellicori letteralmente inarrestabile (33 punti, con il 45% in attacco).

Gli umbri partono a razzo, sfondano per vie centrali e chiudono la porta a Peripolli (5-3). Forlì ricuce: 8-8. Squadre avanti a braccetto tra reciproche ‘cortesie’ fino a quota 20, quando Assisi capitalizza una free-ball e, complice una trattenuta di Mariella, piazza l’allungo (+3). Una diagonale da altezze siderali di Pellicori è il preludio al 25-21.

Al cambio campo è sprint Querzoli: 0-2 e 7-10. I block devils si aggrappano al braccio armato di Pellicori e impattano con un lungolinea faraonico: 14-14. Controbreak Querzoli (17-21), firmato da un muro dolomitico di Pirini. Forlì resiste al ritorno degli umbri e chiude.

Meglio la Sir in apertura del terzo parziale: 5-2, poi 10-6. A una certa, però, Bigarelli recapita la palla del postino e dà l’abbrivio alla rimonta (11-10). Ma il primo tempo della Sir è una sentenza e i block devils scappano (16-12, poi 21-14). Forlì erode lo svantaggio e allora ci pensa Pellicori a togliere le castagne dal fuoco (22-18). Set indirizzato e acchiappato: 25-21.

Nel quarto atto la Sir strappa (9-5) e la Querzoli la ribalta (11-12). Camerani sale in cattedra, Forlì allunga (18-21) e rinvia tutto al tie-break. Che premia col brivido Mariella e soci.

Querzoli: Mariella 6, N. Kunda ne, Rondoni ne, Pirini 6, Bolognesi ne, Bigarelli 22, Camerani 9, Berti (L1), D’Orlando 18, Peripolli 5, Soglia 6, Casamenti ne, Pusceddu (L2) ne. All. G. Kunda.

Marco Lombardi