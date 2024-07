Wrestling: il campione di Toscanella si è esibito a Calgary. Red Scorpion stupisce in Canada: "Ho lottato davanti a Bret Hart»

Il lottatore mascherato Red Scorpion si è esibito in Canada, a Calgary, sotto la guida del leggendario campione Bret ’The Hitman’ Hart. Per lui è il 23esimo paese che visita grazie alle sue abilità nel wrestling.

"Sono salito sul ring all’interno della storica location del Victoria Pavillion – racconta lo Sorpione Rosso, alias Fabio Giarratano – ed è stata davvero una forte emozione anche perché erano presenti mostri sacri di questo sport oltre a diversi personaggi famosi. Poi ho ricevuto direttamente da Bret Hart, che oggi ha 70 anni, tanti consigli utili per potere migliorare ancora. Lui è davvero un mito vivente e siamo andati anche a cena insieme. sono molto felice".

Intanto ieri non c’è stato l’evento di wrestling previsto alla birreria Fuori Orsa di via Stalingrando, a Bologna, che era in programma dalle 18 per la concomitanza con la corsa del Tour de France.

"Per cause indipendenti dalla nostra volontà – spiegano dall’associazione Wrestling Megastars –, dovute alla limitata viabilità in città, informiamo che il nostro show al Fuori Orsa è rinviato purtroppo a data da destinarsi. Tutti i biglietti acquistati rimangono però validi per il prossimo evento o saranno rimborsati per chi invece lo desidera".

Matteo Alvisi