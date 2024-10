Wrestling, il campione imolese è reduce da un’altra prova di valore: "Uno dei miei match migliori». Red Scorpion, sette volte sul trono

Sette volte campione italiano: Red Scorpion non si ferma più con il titolo vinto a Milano e difeso poi a Bologna, subito nella sera successiva, in uno dei migliori match della sua carriera contro il fortissimo Aigle Blanc, l’aquila bianca francese, nell’evento ’Il campionato a squadre’ andato in scena al teatro Centofiori.

"Il mio avversario era ed è davvero forte – racconta soddisfatto Red Scorpion, alias Fabio Giarratano, imolese doc –: è stato uno dei miei migliori match in assoluto in carriera. Io e lui siamo gli unici lottatori europei mascherati di grande livello e siamo conosciuti e rispettati a livello internazionale".

Nell’evento show di Bologna da sottolineare ancora una volta le prestazioni vincenti di King Danza e Guido Buriani per la gioia degli appassionati presenti intorno al ring.

"È stata davvero una bella serata – commenta Red Scorpion – con tanti incontri incerti fino all’ultimo, adesso non vedo l’ora di tornare a combattere e darò come sempre tutto me stesso".

Ora bisognerà aspetta il primo dicembre, sempre sotto le Due Torri, per il nuovo show di wrestling fra sport e spettacolo.

Matteo Alvisi