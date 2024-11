Wse Champions League. Follonica travolto

Esordio amaro per l’Innocenti Costruzioni Follonica nella prima sfida dei preliminari di Champion’s contro il Voltregà (8-1 il finale) La squadra di Silva, con Franchi al timone, si è arresa al Voltregà dopo una partita giocata sotto ritmo fin dall’inizio. Senza Barozzi in porta e Davide Banini in pista, gli azzurri sono apparsi la brutta copia della squadra che ha vinto la Supercoppa Italiana. Mugnaini in porta non ha dato la sicurezza necessaria e la squadra spagnola ha chiuso la prima frazione sul 5-1, con il solo Francesco Banini (tiro da fuori) che ha reso meno pesante il passivo. Nel secondo tempo la musica non cambia: il Voltregà dispone a piacimento della difesa del Follonica e segna altre tre reti ad un Mugnaini forse emozionato dall’esordio europeo. In rete per gli spagnoli sono andati Burgaya (tris), già campione d’Italia con il Forte dei Marmi, Serra (doppietta), e una rete a testa per Teixido, Molas e Rodriguez. I ragazzi del Golfo hanno comunque giocato una partita non ordinata e al "risparmio". Oggi la squadra di Silva (nella foto), che ha finalmente scontato la squalifica rimediata lo scorso anno durante la finale di Wes Cup, scenderà di nuovo in pista, questa volta alle 18, contro l’Herringen. Probabile anche l’esordio di Franchi in Europa dopo un giorno di riposo in più. Domani invece ultimo match contro gli spagnoli del Reus.