Basket B Interregionale: i ragazzi di coach Zappi sfiorano l’impresa a Roseto, ma alla fine si devono arrendere di nuovo. L’Olimpia perde ancora: settimo ko di fila

ROSETO 2020

69

OLIMPIA CASTELLO

66

ROSETO 2020: Arienti 12, Tusuni ne, Morigi 2, Corral 6, Cocciaretto 1, Perella, Maretto 18, Bini 10, Cecchetti 2, Minac, Mazzarese ne, Lestini 18. All. Gullotto.

OLIMPIA: S. Conti 15, Castellari ne, L. Conti ne, Grotti 3, Gianninoni 10, Alberti 9, D’Ambrosio 14, Galletti 5, Bellini ne, Garuti ne, Torri, Zhytaryuk 10. All. Zappi.

Arbitri: Uncini e De Rosa.

Note: parziali 18-14; 35-38; 54-49.

Poteva essere la vittoria per scacciare in trasferta una lunga crisi, tuttavia sul parquet di Roseto scivola ancora una volta, la settima consecutiva, l’Olimpia Castello di coach Zappi, che alza bandiera bianca al termine di una gara sempre in equilibrio: a pesare, oltre alle 25 palle perse, è una mancata fischiata su un evidente fallo di Lestini sulla tripla di D’Ambrosio a fil di sirena. Oltre alle proteste finali però resta l’amaro in bocca. Con questo risultato i castellani conservano l’ultimo posto nella division E di Interregionale e domenica alle 18,30 torneranno al PalaFerrari per la sfida interna contro la Virtus Civitanova.

Altre gare (division E): Virtus Civitanova-Senigallia 57-52, Bramante Pesaro-Recanati 74-69, Valdiceppo-Vigor Matelica 64-65, Loreto Pesaro-New Flying Balls ieri alle 20,30 e Teramo a Spicchi-Attila-Porto Recanati ieri alle 21.

Classifica: Vigor Matelica 20; Recanati, New Flying Balls e Loreto Pesaro 18; Bramante Pesaro, Attila Porto Recanati e Valdiceppo 14; Roseto 2020 e Civitanova 12; Senigallia 10; Teramo a Spicchi 8; Olimpia Castello 6.