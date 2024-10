Basket B Interregionale: venerdì potrà già rifarsi con Roseto. All’Olimpia non riesce il bis. Zappi: "Una brutta prestazione»

VALDICEPPO

93

OLIMPIA CASTELLO

76

VALDICEPPO: Provvidenza 6, Frau ne, Gauzzi 14, Speziali 2, Rimolo ne, Bonucci 7, Corradossi 19, De Grossi, Mozzi 10, Di Toro ne, Rath 12, Gonzalez 23. All. Filippetti.

OLIMPIA CASTELLO: S. Conti 24, Castellari ne, L. Conti ne, Grotti 5, Gianninoni ne, Alberti 12, D’Ambrosio 10, Galletti 9, Bellini 2, Garuti 1, Torri 3, Zhytaryuk 10. All. Zappi.

Arbitri: Giardini e Caporalini.

Note: parziali 30-19; 58-44; 73-59.

Perugia amara per l’Olimpia Castello di coach Mauro Zappi, che nella seconda uscita stagionale del campionato Interregionale non riesce a fare il bis dopo il successo casalingo contro Bramante Pesaro e rincasa con un -17 di passivo.

Per i castellani è ora importante ricaricarsi in vista del primo appuntamento infrasettimanale, ovvero la sfida casalinga di venerdì contro Roseto 2020 (palla a due ore 21).

"È assolutamente una brutta prestazione – dice nel postpartita il tecnico Mauro Zappi, classe 1977, ex coach della Virtus Imola – che lascia molto amaro in bocca, perché se noi ci siamo gonfiati il petto per la vittoria su Pesaro significa che abbiamo capito ben poco di questo campionato: solo se capiamo che dobbiamo essere umili, lavorare a testa bassa e con i piedi non per terra, ma piantati sotto terra, allora forse saremo una squadra. Se invece noi pensiamo di essere i fenomeni di turno, perché abbiamo battuto una squadra assolutamente quotata come Bramante Pesaro, allora andremo incontro a questo tipo di figure", conclude l’allenatore.

Le altre gare (divisione E): Bramante Pesaro-Vigor Matelica 62-59, New Flying Balls-Senigallia 90-85, Attila Porto Recanati-Roseto 2020 79-47, Loreto Pesaro-Virtus Civitanova 76-68, Valdiceppo-Olimpia Castello 93-76 e Teramo a Spicchi-Recanati 65-86.

La classifica: Recanati 4; Attil Porto Recanati, Valdiceppo, Loreto Pesaro, Vigor Matelica, Virtus Civitanova, Olimpia Castello, Roseto 2020, Bramante Pesaro, New Flying Balls e Senigallia 2; Teramo a Spicchi 0.