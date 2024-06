Basket, cauto ottimismo per gli estensi: il gruppo sarà rivoluzionato. Maiarelli parla con Ozzano per la B1. Il progetto risalita si concretizza

Una strada ormai tracciata, che nei prossimi giorni potrebbe portare alla chiusura di una trattativa sempre più calda: Ferrara punta alla B Nazionale, e lo fa con decisione, conscia di avere tra le mani un’occasione importante che verrebbe accolta con grande favore da una piazza che preme per tornare dove le compete. Non c’è riuscita sul campo, ma la strada che porta a un trasferimento di sede con Ozzano (che prenderebbe il posto degli estensi in B Interregionale) si fa col passare delle ore assai meno ripida: il Cda di lunedì sera ha sancito il via libera dei soci per il prosieguo della trattativa, e il presidente Maiarelli sta portando avanti i contatti in prima persona, convinto di poter regalare agli appassionati biancazzurri l’atteso salto di categoria che è sfuggito a Fidenza in gara 3 di semifinale playoff. Avvocati e commercialisti stanno spulciando in queste ore le carte, i conti di Ozzano paiono in salute ed ecco che l’operazione potrebbe concretizzarsi a stretto giro di posta: la ratifica ufficiale arriverà dal consiglio federale in programma solamente a inizio luglio, ma la sensazione è che i supporters biancazzurri sapranno ben prima di quella data a quale campionato prenderà parte la loro squadra.

Le quotazioni di una B1 si alzano, così come quelle di un roster completamente rivoluzionato: nelle intenzioni di Benedetto e del diesse Pulidori, in caso di partecipazione al terzo campionato nazionale, c’è quella di costruire una squadra giovane e frizzante, capace di reggere alle sollecitazioni di un’annata sportiva che le metterà di fronte una dozzina di turni infrasettimanali. Ecco allora che la collaborazione con la Vis diventerà ancora più importante, per proseguire il percorso di crescita coi giovani iniziato già quest’anno (Romondia, Yarbanga e Sankaré) ed aggiungere in pianta stabile altri prospetti interessanti (Braga e Dioli su tutti). Se dovesse essere B Nazionale, attenzione ad un restyling completo nel parco dei ‘senior’: gli esterni Ballabio e Marchini, con cui Ferrara ha parlato nei giorni scorsi, non sarebbero più così certi della riconferma, mentre un nome che potrebbe far comodo è quello del lungo Giacomo Filippini, reduce da una stagione da 13 punti e 7 rimbalzi di media e sotto contratto con Ozzano anche per il prossimo anno.

Jacopo Cavallini