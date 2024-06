Basket, Cortese e Filippini unici contratti previsti nel ’pacchetto’. Ferrara-Ozzano, passi avanti . Professionisti al lavoro per la B1

Passi avanti, segnali positivi. La Ferrara del basket può sognare il ritorno in un campionato nazionale: che la strada per lo scambio di sede con Ozzano, e il conseguente approdo in B1 del team estense, fosse in discesa lo avevamo scritto già ieri, e a 24 ore di distanza arrivano ulteriori conferme sull’operazione intavolata dal Cda biancazzurro con la dirigenza del club felsineo, quest’ultimo disposto a ripartire dalla B Interregionale per contenere i costi dell’attività. Al contempo il presidente Maiarelli e i soci del consiglio di amministrazione hanno dato il via libera per concretizzare la trattativa e portare Ferrara in B Nazionale: un team di avvocati e commercialisti vicino al massimo dirigente biancazzurro sta completando le ultime valutazioni, poi – a meno di scossoni delle ultime ore – sarà il momento di formalizzare la questione e di arrivare al dunque.

In casa Ferrara Basket bocche cucite, come giusto che sia visti i passaggi delicati imposti da questo tipo di operazioni, ma la sensazione che la strada sia ormai intrapresa e difficilmente si tornerà indietro, a meno di ripensamenti dell’una o dell’altra parte. Ma facciamo un po’ di chiarezza sui contratti che Ferrara andrebbe ad ereditare nel caso in cui l’operazione andasse in porto: si è parlato di Piazza e del tecnico Giuliani, esonerato a stagione in corso e legato ad Ozzano per altre due stagioni, ma in realtà Ferrara andrebbe a farsi carico soltanto dei rapporti con Riccardo Cortese (ex capitano e mvp di A2 nella stagione 2017/18 proprio con la canotta biancazzurra) e Giacomo Filippini, lungo capace di viaggiare a discrete cifre (13 punti e 7 rimbalzi) nella stagione appena conclusa con la salvezza ai playout della formazione bolognese. Starà poi al diesse Pulidori e al confermato coach Benedetto (a proposito, la firma non è ancora arrivata, ma solamente perché si aspetta la definizione di alcuni passaggi tecnici nella trattativa con Ozzano) decidere cosa fare, se ripartire da questi due giocatori o cercare di trovare un accordo per transare.

Jacopo Cavallini