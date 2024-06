BASKET, DISPUTATE ALCUNE PARTITE A RANGHI MISTI CON ALLENATORI E DIRIGENTI. Aquilotti, Scoiattoli e Pulcini: festa di fine stagione per il vivaio della Landini Lerici

La stagione che si avvia alla conclusione ha riservato una pioggia di soddisfazioni per la Landini Lerici: dopo la conquista della Serie C con la prima squadra e altri successi a livello giovanile arrivati nel contesto del progetto Golfo dei Poeti, la società organizzato una gran serata di festeggiamento al Palabiagini lericino. Una bella giornata caratterizzata da musica, medaglie, rinfresco e riconoscimenti a tutti i partecipanti. Festa ma anche attività sul campo con una serie di partite a ranghi misti, che hanno cojnvolto un po’ tutti, quindi genitori, tecnici e dirigenti, che sono scesi in campo insieme alle squadre Aquilotti, Esordienti, Scoiattoli e Pulcini a livello maschile; Esordienti, Gazzelle, Libellule e Pulcini nella parte femminile. Una grande festa per chiudere in bellezza una stagione ricca di soddisfazioni per la Landini, che ora si prepara al prossimo anno che la vedrà ai nastri di partenza in serie C e nelle categoria giovanili sotto l’egida della Golfo dei Poeti.