Basket Divisione regionale 1: appuntamento alla Dogali (ore 18). Derby inedito tra Cmc e Legends. Bertieri e Fiorani a carte scoperte

"Il pronostico è per i Legends, hanno più esperienza di noi, conoscono meglio questo campionato, si allenano tanto e bene". Così Michele Bertieri (nella foto), l’allenatore del Cmc, vede la partitissima di oggi (Dogali, ore 18, porte socchiuse), il derby con i cugini dei Legends, una gara valida per la quinta giornata del campionato di Divisione regionale 1. "Non cerchiamo alibi, ma noi siamo una squadra outsider, più giovane, più inesperta e meno allenata perchè a causa della ridotta disponibilità di spazi, ci alleniamo solo tre volte la settimana, mentre loro riescono a farlo cinque volte". Bertieri spiega come cercherà di fare lo sgambetto ai gialloviola di Fiorani: "Proveremo a mettere in difficoltà il reparto dei lunghi che è la loro forza – continua Bertieri –. Donati, Fontanelli, Canciello e Borghini sono tra i lunghi più forti del girone, proveremo a contenerli". Bertieri racconta il successo della scorsa settimana a Monsummano all’over time: "E’ stata una partita combattuta ed equilibrata, contro una squadra in crescita e con un roster importante che è destinato a crescere. Siamo stati fortunati a incontrarli adesso che non sono ancora al massimo. Siamo stati bravi a restare in partita, non abbiamo chiuso prima, ma non abbiamo neppure subito parziali pesanti e all’over time eravamo più freschi".

ma.mu.