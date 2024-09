Basket: giocatori dell’under 19 e tifosi sono andati per due giorni a spalare il fango a Cotignola. La Virtus va a canestro di solidarietà

Lo sport è quel contenitore in cui entra anche il sociale.

Quando c’è da esprimere la propria solidarietà e il proprio aiuto, gli sportivi non si sottraggono mai. Davanti a qualcuno che ha bisogno d’aiuto, non ci sono più allenamenti e partite che tengono, si va in soccorso e basta. Sabato i ragazzi dell’under 19 della Virtus Imola, insieme al responsabile del vivaio Giovanni Savio, hanno preso le pale e sono andati a Cotignola a ripulire il bar ristorante Al Parco che fa capo ad una cooperativa sociale di cui fa parte Stefano Loreti ex presidente della V imolese e attuale socio di minoranza del club.

Lo straripamento del fiume Senio ha portato all’interno del locale oltre 70 centimetri di fango. Nel 2023 Al Parco era solo stato sfiorato dal disastro con l’acqua che era stata dirottata nel canale emiliano romagnolo e in due laghetti, questa volta è andata peggio.

La solidarietà è arrivata anche dai tifosi dell’Armata Giallonera che domenica hanno dato il cambio ai ragazzi della Virtus.

Tifosi e giovani giocatori hanno già vinto la loro partita della solidarietà.

Per quanto riguarda il campionato la Virtus ha nel mirino la prima di campionato che sarà domenica contro la Rucker San Vendemiano al PalaRuggi (ore 18).

a. m.